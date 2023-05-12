Тренер ПСЖ рассказал о тактических схемах при выходе Месси на поле

Наставник парижан доволен тем, что у него есть столь гениальный игрок.

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье поделился тактическими установками с Лионелем Месси на поле.

"Лео – это Лео. Мне не нужно рассказывать вам о его очень интересной статистике. Когда он на поле, нужно просто адаптировать некоторые вещи, чтобы найти хороший баланс и атакующую конфигурацию.

Мы видели, как команда прекрасно проявила себя в матче с Труа. Поэтому я придерживаюсь такого же подхода и в ближайшем матче, но с включением Месси в состав.

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Нам нужно будет найти столь же интересную атакующую конфигурацию, которую мы смогли найти перед игрой Труа", – сказал Гальтье в интервью RMC Sport.

Напомним, недавно парижский клуб отстранил аргентинца на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения, ввиду чего он тот же день вернулся к тренировкам с командой.