Тренер ПСЖ рассказал о тактических схемах при выходе Месси на поле
Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье поделился тактическими установками с Лионелем Месси на поле.
"Лео – это Лео. Мне не нужно рассказывать вам о его очень интересной статистике. Когда он на поле, нужно просто адаптировать некоторые вещи, чтобы найти хороший баланс и атакующую конфигурацию.
Мы видели, как команда прекрасно проявила себя в матче с Труа. Поэтому я придерживаюсь такого же подхода и в ближайшем матче, но с включением Месси в состав.
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Нам нужно будет найти столь же интересную атакующую конфигурацию, которую мы смогли найти перед игрой Труа", – сказал Гальтье в интервью RMC Sport.
Напомним, недавно парижский клуб отстранил аргентинца на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Позднее аргентинец принес извинения, ввиду чего он тот же день вернулся к тренировкам с командой.