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"Теневой лидер" Манчестер Сити изъявил желание стать обладателем Золотого мяча

Силва хочет получить главную индивидуальную награду.
Сегодня, 09:51
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва высказался на тему Золотого мяча, а также порассуждать на тему того, кто может его выиграть.

"Конечно, я бы хотел выиграть Золотой мяч. Но сейчас эту награду получают футболисты, забивающие решающие голы. 

Я больше коллективный игрок, но, безусловно, я был горд увидеть свое имя в списке 30 финалистов. Признаюсь, было странно увидеть свое имя в списке наряду с лучшими игроками, такими как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я подумал: "Вау, я здесь, это я, среди лучших". Но это хорошее чувство. 

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Мне будет очень трудно выиграть Золотой мяч, потому что, повторюсь, обычно выделяют игроков, которые забивают решающие голы", – сказал Силва в интервью France Football.

В текущем сезоне на счету 28-летнего португальца четыре гола и пять ассистов в 32 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Золотой мяч Бернарду Силва

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