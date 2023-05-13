iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сульшер заявил, что Манчестер Юнайтед отказался в свое время от трансфера Холанда

Норвежец хотел видеть в любимой команде талантливого соотечественника.
Сегодня, 13:20
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Экс-футболист и тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер заявил, что предлагал клубу подписать форварда Эрлинга Холанда за 4 млн фунтов. 

"У нас был этот талантливый нападающий, которого мы должны были заполучить. Я звонил им шесть месяцев – до тех пор, пока мне не предложили работу в Юнайтед, и предлагал купить его за четыре миллиона фунтов. Четыре миллиона! Он должен был играть за нас сейчас, но меня не послушали.

Читай также: Холанда признали футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов

Где он играет сейчас? Не спрашивайте. Не спрашивайте. Он слишком хорош", – заявил Сульшер в интервью VG.

Напомним, форвард сборной Норвегии подписал контракт с клубом из Манчестера до лета 2027 года. "Горожане" выплатили Боруссии отступные за нападающего – 75 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед уле-гуннар сульшер Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Тен хаг высказался о возможности посадить Де Хеа на скамейку запасных из-за ошибок Тен хаг высказался о возможности посадить Де Хеа на скамейку запасных из-за ошибок
Варан готов сыграть в ближайшем матче Манчестер Юнайтед, Рэшфорд под вопросом Варан готов сыграть в ближайшем матче Манчестер Юнайтед, Рэшфорд под вопросом
Легендарный защитник Арсенала встал на защиту тен Хага от слов легенды Манчестер Юнайтед Легендарный защитник Арсенала встал на защиту тен Хага от слов легенды Манчестер Юнайтед
Холанда признали футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов Холанда признали футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа15:25
Хави - о Бускетсе: Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории Барселоны
Формула 115:13
Руководитель Ред Булл не уверен, что команда сможет установить рекорд Формулы-1
Киберспорт14:56
Blast Paris Major 2023: NaVi сыграют с Liquid, Monte - с Fnatic
Киберспорт14:44
По стопам NaVi: Monte уничтожили FURIA в первом раунде легенд
Европа14:21
ПСЖ может избавиться от игрока основы за плохое влияние на Мбаппе
Украина14:00
Динамо - Черноморец: видео онлайн-трансляция матча
Киберспорт13:53
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт13:45
Blast Paris Major 2023: Monte сыграет с Furia
Киберспорт13:35
NaVi стартовали на стадии легенд Blast Paris Major 2023 с победы над GamerLegion
Европа13:20
Сульшер заявил, что Манчестер Юнайтед отказался в свое время от трансфера Холанда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK