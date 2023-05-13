Сульшер заявил, что Манчестер Юнайтед отказался в свое время от трансфера Холанда

Экс-футболист и тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер заявил, что предлагал клубу подписать форварда Эрлинга Холанда за 4 млн фунтов.

"У нас был этот талантливый нападающий, которого мы должны были заполучить. Я звонил им шесть месяцев – до тех пор, пока мне не предложили работу в Юнайтед, и предлагал купить его за четыре миллиона фунтов. Четыре миллиона! Он должен был играть за нас сейчас, но меня не послушали.

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Где он играет сейчас? Не спрашивайте. Не спрашивайте. Он слишком хорош", – заявил Сульшер в интервью VG.

Напомним, форвард сборной Норвегии подписал контракт с клубом из Манчестера до лета 2027 года. "Горожане" выплатили Боруссии отступные за нападающего – 75 миллионов евро.