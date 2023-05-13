Середняк Серии А установил ценник на звезду ЧМ-2022

Звезда ЧМ-2022 и лидер сборной Марокко Софьян Амрабат, вероятно, летом сменит клубную прописку.

Как сообщает испанец Тони Хуанмарти, Фиорентина не будет препятствовать уходу марокканца. "Фиалки" готовы продать своего лидера за 20-25 млн евро.

Также журналист отмечает, что руководство итальянского клуба готово поспосбствовать переходу футболиста в Барселону, которая очень заинтересована в услугах Амрабата. Хавбек может заменить в стане "блаугранас" Серхио Бускетса, который летом покинет клуб.

В текущем сезоне Софьян провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отдав один ассист.