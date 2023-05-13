iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Середняк Серии А установил ценник на звезду ЧМ-2022

Софьян Амрабат, вероятно, покинет клуб летом.
Вчера, 20:55
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Звезда ЧМ-2022 и лидер сборной Марокко Софьян Амрабат, вероятно, летом сменит клубную прописку.

Как сообщает испанец Тони Хуанмарти, Фиорентина не будет препятствовать уходу марокканца. "Фиалки" готовы продать своего лидера за 20-25 млн евро.

Также журналист отмечает, что руководство итальянского клуба готово поспосбствовать переходу футболиста в Барселону, которая очень заинтересована в услугах Амрабата. Хавбек может заменить в стане "блаугранас" Серхио Бускетса, который летом покинет клуб.

В текущем сезоне Софьян провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отдав один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона фиорентина Софьян Амрабат

Статьи по теме

Хави - о Бускетсе: Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории Барселоны Хави - о Бускетсе: Мы теряем лучшего центрального хавбека в истории Барселоны
Барселона сделала предложение Дембеле о новом контракте Барселона сделала предложение Дембеле о новом контракте
Эспаньол - Барселона: онлайн-трансляция чемпионского матча Эспаньол - Барселона: онлайн-трансляция чемпионского матча
Спустя почти полвека: в сезоне-2022/23 Барселона будет играть в цветах Реала Спустя почти полвека: в сезоне-2022/23 Барселона будет играть в цветах Реала
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Футбол00:27
ПСЖ отправил Аяччо во второй дивизион, разгромив их в матче с двумя удалениями
Вчера, 23:58
Европа23:58
Разминка перед Ман Сити: Реал минимально обыграл Хетафе
ММА23:10
Потеря легко уступил новозеландскому бойцу
Европа22:59
Марсель определился с судбой Малиновского
Европа22:30
МЮ добыл 20 побед в сезоне впервые после ухода Фергюсона
Футбол22:23
Стало известно имя следующего тренера Челси
Европа21:56
"Мы знаем, о ком он поет": Карпаты креативно обыграли вирусную песню с Евровидения
Европа21:47
Дортмундская Боруссия разорвала гладбахскую и продолжила чемпионскую гонку
Футбол21:35
Йовичевич: Шахтер стал ближе к своей цели
Европа21:14
Милан безидейно уступил аутсайдеру чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK