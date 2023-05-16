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Полузащитник Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона

Забитцер не сможет играть из-за травмы колена.
Сегодня, 12:04
Марсель Забитцер / Getty Images
Марсель Забитцер / Getty Images

Тренерский штаб Манчестер Юнайтед больше не сможет в нынешней кампании рассчитывать на полузащитника Марселя Забитцера.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, 29-летний футболист пропустит заключительную часть сезона из-за травмы колена.

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Австрийский хавбек получил повреждение в игре с Вест Хэмом (0:1), уже пропустил поединок с Вулверхэмптоном (2:0) и не сможет принять участие в оставшихся матчах.

Напомним, что Манчестер Юнайтед зимой арендовал Забитцера у Баварии. В составе английской команды австриец провел 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед определился с планами по поводу арендованного Забитцера.

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Полузащитник Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона
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