В Баварии определились с судьбой Киммиха

Мюнхенцы не готовы расстаться с ключевым футболистом.

В Баварии определились с будущим хавбека Йозуа Киммиха. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Для мюнхенцев немецкий футболист является неприкасаемым. 28-летний игрок будет недоступен для трансфера другим командам.

Бавария не намерена вести по Киммиху какие-либо переговоры. Полузащитник считается ключевым игрокам проекта.

Напомним, действующий контракт игрока с Баварией рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету немца пять голов и шесть ассистов в 31 матче Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Барселона может усилиться лидером полузащиты Баварии.