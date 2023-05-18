Анри восторженно высказался об игре Уокера в очных дуэлях против Винисиуса

Француз в восторге от навыков англичанина.

Бывший форвард Арсенала Тьерри Анри высказался об игре защитника Манчестер Сити Кайла Уокера против вингера Реала Винисиуса.

"Кайл Уокер – зверь. Его не остановить, когда Кайлу нужно пробежать.

В ситуации с Винисиусом он просто догнал его, забрал мяч, посмотрел на него, сказал «Пока» и убежал в другую сторону. Это было очень впечатляюще.

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А ведь Винисиус переигрывал множество действительно исключительных футболистов.

С ним непросто справиться, поэтому Уокеру нужно отдать должное", – сказал Анри в эфире BT Sport.

Напомним, Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, тем самым пройдя в финала турнира.