Стало известно, когда Милан объявит о новом контракте с Леау

Милан объявит о подписании нового контракта с нападающими Рафаэлем Леау уже на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Португалец подпишет соглашение с итальянским клубом до 2028 года. Зарплата футболиста составит пять миллионов евро в год плюс бонусы.

Отметим, отступные в договоре Рафаэла Леау прописаны в размере 175 миллионов евро. Официально о продлении соглашения объявят на следующей неделе.

В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 12 голов и 7 ассистов в 32 матчах Серии А.

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