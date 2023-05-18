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Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана

Камада может перебраться в Италию.
Сегодня, 17:51
Даити Камада / Getty Images
Даити Камада / Getty Images

Хавбек Айнтрахта Даити Камада может стать футболистом Милана. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Контракт 26-летнего японца с немецким клубом истекает этим летом. "Россонери" в ближайшие дни примут решение о том, стоит ли пытаться подписать игрока.

Итальянскому клубу нужно будет решить, стоит ли бороться с дортмундской Боруссией за трансфер. Сам футболист хотел бы перебраться в Милан.

В текущем сезоне на счету японца восемь голов и пять ассистов в 30 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Милан запланировал чистку состава на фоне не выхода в финал ЛЧ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан айнтрахт Даити Камада

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