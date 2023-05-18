Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана
Камада может перебраться в Италию.
Хавбек Айнтрахта Даити Камада может стать футболистом Милана. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Контракт 26-летнего японца с немецким клубом истекает этим летом. "Россонери" в ближайшие дни примут решение о том, стоит ли пытаться подписать игрока.
Итальянскому клубу нужно будет решить, стоит ли бороться с дортмундской Боруссией за трансфер. Сам футболист хотел бы перебраться в Милан.
В текущем сезоне на счету японца восемь голов и пять ассистов в 30 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Милан запланировал чистку состава на фоне не выхода в финал ЛЧ.