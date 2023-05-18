Пирс выступил с восторженными отзывами об игре в обороне Манчестер Сити

Бывший тренер Манчестер Сити Стюарт Пирс высказался о победе клуба над Реалом в рамках Лиги чемпионов.

"Из того, что мы видели первые 45 минут, я понял, что будет забито три, четыре или даже пять голов.

Я не настолько глуп и понимаю, что Мадрид, получив возможность контратаковать, мог бы извлечь что-то из этого. Но в данный момент Сити находится на другом уровне.

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Все переворачивается все с ног на голову, когда им приходится обороняться. Игра Кайла Уокера против Винисиуса была совершенно невероятной. Великолепная игра в обороне, они были почти идеальны.

Единственное, за что можно было бы их критиковать – момент, когда Кроос попал в штангу. Кроме этого, при таком уровне футбола они были великолепны. Я всю свою жизнь играл на позиции защитника, и это равносильно голу", – сказал Пирс в интервью TalkSport.

Напомним, Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, тем самым пройдя в финала турнира.