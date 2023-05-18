iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пирс выступил с восторженными отзывами об игре в обороне Манчестер Сити

Английский специалист оценил разгром "сливочных".
Сегодня, 18:48
Стюарт Пирс / mancity.com
Стюарт Пирс / mancity.com

Бывший тренер Манчестер Сити Стюарт Пирс высказался о победе клуба над Реалом в рамках Лиги чемпионов.

"Из того, что мы видели первые 45 минут, я понял, что будет забито три, четыре или даже пять голов.

Я не настолько глуп и понимаю, что Мадрид, получив возможность контратаковать, мог бы извлечь что-то из этого. Но в данный момент Сити находится на другом уровне.

Читай также: Гути: Я не увидел Реал на поле в матче с Манчестер Сити

Все переворачивается все с ног на голову, когда им приходится обороняться. Игра Кайла Уокера против Винисиуса была совершенно невероятной. Великолепная игра в обороне, они были почти идеальны.

Единственное, за что можно было бы их критиковать – момент, когда Кроос попал в штангу. Кроме этого, при таком уровне футбола они были великолепны. Я всю свою жизнь играл на позиции защитника, и это равносильно голу", – сказал Пирс в интервью TalkSport.

Напомним, Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, тем самым пройдя в финала турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Стюарт Пирс

Статьи по теме

Директор Ман Сити: Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого Директор Ман Сити: Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого
Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше
Арсенал попытается перехватить у Барселоны защитника Манчестер Сити Арсенал попытается перехватить у Барселоны защитника Манчестер Сити
Игры против Челси и польского клуба: Все финалы Манчестер Сити в еврокубках Игры против Челси и польского клуба: Все финалы Манчестер Сити в еврокубках
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality
просмотров
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
просмотров

Последние новости

Европа19:23
Хаби Алонсо не планирует бросать Байер ради Тоттенхэма
Бокс19:20
Хирн оценил возможность проведение боксерского боя между Джошуа и Нганну
Европа19:00
Главный тренер Ливерпуля получил двухматчевую дисквалификацию
НБА18:58
Портленд хочет за счет высокого пика на драфте-2023 построить команду вокруг Лилларда
Европа18:48
Пирс выступил с восторженными отзывами об игре в обороне Манчестер Сити
Украина18:37
Бачимо, що не москалі: легионеры Кривбасса поздравили украинцев с Днем вышиванки
Киберспорт18:28
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа18:22
Директор Ман Сити: Неверно говорить, что мы много потратили и побеждаем из-за этого
Европа18:04
Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше
Европа17:51
Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK