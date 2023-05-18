"Это ваш единственный трофей за сезон": тренер Милана получил сатирическую награду

Стоит отметить, что Стефано Пиоли с достоинством принял этот "подарок".

По сравнению с прекрасным чемпионским сезоном-2021/22 нынешняя кампания получилась для Милана просто провальной.

"Россонери" рискуют не занять место в зоне Лиги чемпионов, из которой они совсем недавно вылетели, без шансов уступив не кому-то, а своему принципиальному сопернику - Интеру.

Отвратительные выступления в полуфинале еврокубка и в Серии А в целом не остались незамеченными телевизионной программой Striscia la notizia итальянского канала Canale 5.

После очередного поражения от "нерадзурри" главный тренер Милана Стефано Пиоли получил "Золотого тапира" - специальный приз, который обычно вручается знаменитостям или политикам, которые были унижены или побеждены.

Специальный корреспондент Валерио Стаффелли преподнес Пиоли трофей, напомнив тому, что это будет его единственный трофей за весь сезон.

"Мы отдали все. Когда вы поднимаетесь так высоко, а затем падаете, вы причиняете себе еще большую боль. Разочарован ли я в своих игроках? Мы не сделали все возможное", - цитирует итальянского тренера Calcio News 24.

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На данный момент Милан занимает пятое место в таблице Серии А, имея в активе 61 очко после 35 сыгранных туров. На четвертом, последнем месте, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, идет Лацио, у которого 65 очков.