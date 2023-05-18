iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это ваш единственный трофей за сезон": тренер Милана получил сатирическую награду

Стоит отметить, что Стефано Пиоли с достоинством принял этот "подарок".
Вчера, 22:15
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

По сравнению с прекрасным чемпионским сезоном-2021/22 нынешняя кампания получилась для Милана просто провальной.

"Россонери" рискуют не занять место в зоне Лиги чемпионов, из которой они совсем недавно вылетели, без шансов уступив не кому-то, а своему принципиальному сопернику - Интеру.

Отвратительные выступления в полуфинале еврокубка и в Серии А в целом не остались незамеченными телевизионной программой Striscia la notizia итальянского канала Canale 5.

После очередного поражения от "нерадзурри" главный тренер Милана Стефано Пиоли получил "Золотого тапира" - специальный приз, который обычно вручается знаменитостям или политикам, которые были унижены или побеждены.

Специальный корреспондент Валерио Стаффелли преподнес Пиоли трофей, напомнив тому, что это будет его единственный трофей за весь сезон.

"Мы отдали все. Когда вы поднимаетесь так высоко, а затем падаете, вы причиняете себе еще большую боль. Разочарован ли я в своих игроках? Мы не сделали все возможное", - цитирует итальянского тренера Calcio News 24.

Читай также: Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана

На данный момент Милан занимает пятое место в таблице Серии А, имея в активе 61 очко после 35 сыгранных туров. На четвертом, последнем месте, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, идет Лацио, у которого 65 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Стефано Пиоли

Статьи по теме

Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана
Стало известно, когда Милан объявит о новом контракте с Леау Стало известно, когда Милан объявит о новом контракте с Леау
Интер близок к продлению контракта с талантливым центрбеком Интер близок к продлению контракта с талантливым центрбеком
"Нет прав - нет продаж": Наполи потребовал снять с продажи бутылки Coca-Cola с изображением своего игрока "Нет прав - нет продаж": Наполи потребовал снять с продажи бутылки Coca-Cola с изображением своего игрока
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic и Vitality пробились в полуфинал
просмотров
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:02
Классика от Моуриньо: Рома вышла в финал Лиги Европы, выстояв в матче с Байером
Вчера, 23:55
Европа23:55
Фернандо Торрес дисквалифицирован на один матч
Европа23:32
Ньюкасл разгромил Брайтон и практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов
НБА22:58
Nike убрал кроссовки Моранта из списка продаж у себя на сайте и в приложении
Европа22:52
Арсенал готовится провернуть рекордную сделку
Киберспорт22:41
Blast Paris Major 2023: Heroic и Vitality пробились в полуфинал
Европа22:15
"Это ваш единственный трофей за сезон": тренер Милана получил сатирическую награду
Европа22:13
Экс-игрок ПСЖ раскритиковал паржиан за желание подписать Силву
Европа21:42
Рамсдейл подписал новый долгосрочный контракт с Арсеналом
Формула 121:31
Пилот Альфа Таури помог справиться с последствиями наводнения в Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK