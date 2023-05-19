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Бразильский клуб намерен продлить аренду игрока Шахтера

Педринью может остаться в Атлетико Минейро.
Вчера, 22:26
Педринью / Getty Images
Педринью / Getty Images

Бразилец Педринью, принадлежащий Шахтеру, может остаться на родине.

По словам спортивного директора Атлетико Минейро Родриго Каетано, клуб заинтересован в продлении аренды вингера.

"Если мы можем рассчитывать на еще один год аренды Педринью, то это моя позиция и позиция Атлетико", - заявил Каэтано.

Напомним, что "бело-черные" арендовали вингера минувшим летом. За восемнадцать матчей он забил лишь один гол.

В прошлом месяце Педринью получил тяжелую травму, от которой до сих пор восстанавливается.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Атлетико Минейро педриньо

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