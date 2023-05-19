Бразильский клуб намерен продлить аренду игрока Шахтера

Бразилец Педринью, принадлежащий Шахтеру, может остаться на родине.

По словам спортивного директора Атлетико Минейро Родриго Каетано, клуб заинтересован в продлении аренды вингера.

"Если мы можем рассчитывать на еще один год аренды Педринью, то это моя позиция и позиция Атлетико", - заявил Каэтано.

Напомним, что "бело-черные" арендовали вингера минувшим летом. За восемнадцать матчей он забил лишь один гол.

В прошлом месяце Педринью получил тяжелую травму, от которой до сих пор восстанавливается.