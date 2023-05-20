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Моуринью сравнил скамейки запасных Манчестер Сити и Ромы

Португалец продемонстрировал явную разницу в цене.
Вчера, 20:20
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью сравнил составы римской команды и Манчестер Сити.

"От потери игроков не страдают только выдающиеся команды, у которых на скамейке футболисты за 40 или 70 млн евро.

Посмотрите, кого выпустил Манчестер Сити во втором тайме полуфинала Лиги чемпионов: Хулиана Альвареса, Фила Фодена, Рияда Мареза.

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Если мы теряем 5-6 игроков, у нас возникают проблемы. Это естественно. У Ромы есть травмированные футболисты, и те, кого подписали бесплатно, должны их заменять. Мы потратили 7 млн евро на трансферном рынке и вышли в финал Лиги Европы. Это выдающийся результат", – сказал Моуринью в интервью The Mirror.

Напомним, Рома встретится с Севилье в финале Лиги Европы. Матч состоится 31 мая в Будапеште.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

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