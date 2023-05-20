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Манчестер Сити - чемпион АПЛ

"Горожане" вновь завоевали золотые медали чемпионата.
Вчера, 21:28
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

Арсенал потерял очки в матче 37-го тура АПЛ против Ноттингема (0:1). Данная осечка лондонцев позволила Манчестер Сити оформить досрочное чемпионство.

"Канониры" за 37 туров набрали 81 очко, а "горожане" отыграли на два матча меньше, однако на их счету на четыре пункта больше.

Таким образом, Манчестер Сити завоевал свое девятое чемпионство Англии, защитив также свой прошлогодний титул.

Напомним, в воскресенье, 20 мая, "горожане" сыграют на своем поле против Челси. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую домашнюю форму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

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