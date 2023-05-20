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Ноттингем Форест - Арсенал 1:0: обзор матча и результат игры 20.05.2023

Лондонцы остались без чемпионства.
Вчера, 21:55
Мартин Эдегор / Getty Images
Мартин Эдегор / Getty Images

В субботу, 20 мая, в рамках 37-го тура АПЛ Ноттингем Форест принимал Арсенал. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард Тайво Авонийи. Нигериец отличился на 19-й минуте матча.

Отметим, украинский защитник "канониров" Александр Зинченко пропускал данную встречу из-за травмы.

Таким образом, данная осечка позволила Манчестер Сити стать досрочным чемпионом АПЛ.

Статистика матча Ноттингем - Арсенал 37-го тура чемпионата Англии

Ноттингем - Арсенал 1:0      
Гол: Авонийи, 19

Владение мячом: 18% - 82%      
Ожидаемые голы (xG): 0.58 - 0.66
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 3 - 6

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ноттингем АПЛ

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