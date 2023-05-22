Победа над Интером позволила Наполи установить новый личный рекорд
В рамках 36-го тура итальянской Серии А Наполи на своем поле справился с миланским Интером, обыграв его со счетом 3:1.
Новоиспеченный чемпион Италии победил за счет голов Андре-Франка Замбо-Ангисса, Джованни Ди Лоренцо и Джанлуки Гаэтано.
Читай также: Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Эта победа помогла команде Лучано Спалетти закрыть один интересный гештальт.
Как сообщает Goal, впервые в своей истории Наполи за один сезон выиграл у каждой из 19-ти команд в рамках Серии А.
For the first time in their history, Napoli have beaten all 19 Serie A teams in the same season 💪 pic.twitter.com/IhlvxEoeRs— GOAL (@goal) May 21, 2023
Стоит отметить, что в следующем сезоне неаполитанцы могут выглядеть уже совсем по-другому, так как не исключено, что команда останется без тренера и двух ключевых игроков, один из которых считается трансферной целью Челси.