Победа над Интером позволила Наполи установить новый личный рекорд

В рамках 36-го тура итальянской Серии А Наполи на своем поле справился с миланским Интером, обыграв его со счетом 3:1.

Новоиспеченный чемпион Италии победил за счет голов Андре-Франка Замбо-Ангисса, Джованни Ди Лоренцо и Джанлуки Гаэтано.

Читай также: Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Эта победа помогла команде Лучано Спалетти закрыть один интересный гештальт.

Как сообщает Goal, впервые в своей истории Наполи за один сезон выиграл у каждой из 19-ти команд в рамках Серии А.

For the first time in their history, Napoli have beaten all 19 Serie A teams in the same season 💪 pic.twitter.com/IhlvxEoeRs