iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Победа над Интером позволила Наполи установить новый личный рекорд

Неаполитанцы теперь могут поставить галочку напротив одной из задач, которую они не могли выполнить на протяжении всей 96-летней истории клуба.
Сегодня, 00:48
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

В рамках 36-го тура итальянской Серии А Наполи на своем поле справился с миланским Интером, обыграв его со счетом 3:1.

Новоиспеченный чемпион Италии победил за счет голов Андре-Франка Замбо-Ангисса, Джованни Ди Лоренцо и Джанлуки Гаэтано.

Читай также: Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Эта победа помогла команде Лучано Спалетти закрыть один интересный гештальт.

Как сообщает Goal, впервые в своей истории Наполи за один сезон выиграл у каждой из 19-ти команд в рамках Серии А.

Стоит отметить, что в следующем сезоне неаполитанцы могут выглядеть уже совсем по-другому, так как не исключено, что команда останется без тренера и двух ключевых игроков, один из которых считается трансферной целью Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи интер Серия А

Статьи по теме

Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Интер уступил немотивированному Наполи, сохранив интригу в борьбе за место в Лиге чемпионов Интер уступил немотивированному Наполи, сохранив интригу в борьбе за место в Лиге чемпионов
Сайнс: Вижу свое будущее только в Феррари, здесь я хочу обрести успех Сайнс: Вижу свое будущее только в Феррари, здесь я хочу обрести успех
Плей-офф НБА: Денвер близится к свипу Лейкерс, Хит забрали преимущество площадки у Бостона Плей-офф НБА: Денвер близится к свипу Лейкерс, Хит забрали преимущество площадки у Бостона
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
просмотров

Последние новости

Формула 101:10
Сайнс: Вижу свое будущее только в Феррари, здесь я хочу обрести успех
НБА01:00
Плей-офф НБА: Денвер близится к свипу Лейкерс, Хит забрали преимущество площадки у Бостона
Европа00:48
Победа над Интером позволила Наполи установить новый личный рекорд
Европа00:28
Бавария или очередь на бирже труда: что ждет Тухеля в Мюнхене
Европа00:04
Владельцы Манчестер Юнайтед перенесут решение по продаже клуба на лето
Вчера, 23:39
Европа23:39
Винисиус: Чемпионат, который раньше принадлежал Роналду и Месси, сейчас принадлежит расистам
Европа23:03
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Европа22:52
"Приглашаем сыграть на нашем стадионе": Десна отреагировала на скандал с участием Барселоны
Европа22:44
Реал повторил антирекордную серию выездных поражений в 21-м веке
Европа22:25
"Это разрушенное здание тоже часть победы?": Днепр-1 обратился к игрокам Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK