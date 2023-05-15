Челси намерен подписать Осимхена

Челси определился с тем, кто должен усилить атакующую линию команды.

Как сообщает издание The Guardian, "синие" сделали своим приоритетом на летнее трансферное окно Виктора Осимхена.

В нигерийце заинтересован лично будущий наставник клуба Маурисио Почеттино, уже давший согласие на то, чтобы возглавить команду в следующем сезоне.

Лондонцы осознают, что подписать форварда будет сложно. По слухам, которые возникали ранее Наполи готов отпустить своего лидера лишь за сумму в районе 150 млн евро.

Напомним, ранее на ISPORT разбирались, что делать с текущим составом Челси.