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Челси намерен подписать Осимхена

В услугах нигерийца заинтересован будущий главный тренер "синих"
Вчера, 21:56
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Челси определился с тем, кто должен усилить атакующую линию команды.

Как сообщает издание The Guardian, "синие" сделали своим приоритетом на летнее трансферное окно Виктора Осимхена.

В нигерийце заинтересован лично будущий наставник клуба Маурисио Почеттино, уже давший согласие на то, чтобы возглавить команду в следующем сезоне.

Лондонцы осознают, что подписать форварда будет сложно. По слухам, которые возникали ранее Наполи готов отпустить своего лидера лишь за сумму в районе 150 млн евро.

Напомним, ранее на ISPORT разбирались, что делать с текущим составом Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси наполи Виктор Осимхен

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