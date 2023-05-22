Моуриньо хочет видеть в Роме хавбека Лестера

Жозе Мориньо попросил руковдство Ромы приобрести ему центрального полузащитника Лестера Юри Тилеманса.

Португальский специалист большой поклонник таланта Тилеманса, и он убежден, что бельгиец сможет помочь римскому клубу в будущем сезоне.

Главной проблемой для Ромы станут конкуренты, ведь за Тилемансом также охотятся два испанских гранда - Реал и Барселона.

При этом портал Трансфермаркт оценивает Юри в 30 млн евро, кроме того, если Лестер покинет АПЛ, клуб вряд ли сможет сильно поднять его стоимость.

Напомним, ранее Антонио Кассано снова выступил с критикой Жозе Моуриньо.