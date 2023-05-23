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МЮ не ведет никаких переговоров по трансферу Неймара - источник

Глейзеры точно сейчас не трансферами занимаются.
Сегодня, 10:35
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Манчестер Юнайтед не собирается подписывать звезду ПСЖ Неймара, сообщает журналист ESPN Марк Огден.

Напомним, ранее французское издание L`equipe заявило, что манкунианцы уже ведут переговоры с парижанами о транфере бразильца.

Очевидно, что этим летом Неймар покинет ПСЖ, однако Манчестер Юнайтед среди самых маловероятных потенциальных покупателей. Ведь до сих пор непонятно, кто будет владельцем клуба в следующем сезоне.

Именно этот аспект и подчеркивает Огден, что при текуем руководстве бразилец точно не будет подписан. А учитывая, что Глейзеры затягивают сделку, Челси может успеть перехватить Неймара.

Ранее, напомним, бразильский вингер связывался с Барселоной относительно своего возможного возвращения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар манчестер юнайтед

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