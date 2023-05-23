Озвучены сроки восстановления Неймара после травмы

Бразилец был прооперирован в марте после повреждения голеностопа.

Нападающий ПСЖ Неймар сможет вернуться в строй после травмы голеностопа ориентировочно в средине лета.

Как сообщает L'Équipe, восстановление 31-летнего футболиста от повреждения проходит без каких-либо осложнений и по графику. Ожидается, что к полноценным тренировкам игрок сможет приступить в середине июля.

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Напомним, что в марте Неймар был прооперирован, после того как получил травму правого голеностопа. По мнению нападающего, благодаря хирургическому вмешательству он сможет отыграть еще несколько сезонов на высоком уровне.

В нынешнем сезоне бразильский форвард провел в составе ПСЖ во всех турнирах 29 матчей, записав на свой счет 18 голов и 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар определился со своим будущим.