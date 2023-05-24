Моуринью определится со своим будущим в Роме после финала Лиги Европы

"Особенный" взял время на раздумья.

Стало известно, когда решиться судьба главного тренера Ромы Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание Il Messaggero.

"Особенный" примет решение о своем будущем в клубе после финала Лиги Европы. Действующий контракта португальцем рассчитан до 2024 года.

В услугах Моуринью заинтересован ПСЖ. Парижский гранд готов дать тренеру долгосрочное соглашение и полный контроль над трансферами.

Напомним, матч финала Лиги Европы Севилья – Рома пройдет в Будапеште 31 мая.

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет видеть в Роме хавбека Лестера.