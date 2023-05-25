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Лежал с женой и спал как младенец: Гвардиола - о праздновании чемпионства

Испанец в своем стиле ответил на вопрос журналиста.
Сегодня, 16:55
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился деталями своего празднования чемпионства в АПЛ.

"В 22:30 я лежал в постели с женой. Я был измотан. Посмотрел на BBC Match of the Day и спал как младенец. Но игроки сделали то, что должны были сделать. Когда выигрываешь Премьер-лигу, ты должен это отпраздновать.

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Они праздновали со своими семьями и получили массу удовольствия... Следующим утром было время для сауны, а на следующий день была беседа после обеда: "Ребята, вы должны быть готовы и полны сил завтра вечером в Брайтоне". И они сделали это!" – сказал Гвардиола в интервью City Xtra.

Напомним, Манчестер Сити также претендует на победу в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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