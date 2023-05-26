iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола - о требле: Нужно расслабиться, наслаждаться и делать все возможное

Испанец нашел формулу успеха.
Сегодня, 19:20
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о возможном требле клуба.

"Игроки знают, в каком положении мы находимся. Такое бывает раз в жизни – стать чемпионами АПЛ за три тура до конца и сыграть два финала.

Читай также: Лежал с женой и спал как младенец: Гвардиола - о праздновании чемпионства

Нужно расслабиться, наслаждаться и делать все возможное. Никто не может быть уверен, что мы снова окажемся в таком положении", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Напомним, 3 июня состоится финал Кубка Англии Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, а через неделю "горожане" сыграют в финале Лиги чемпионов против Интера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Лежал с женой и спал как младенец: Гвардиола - о праздновании чемпионства Лежал с женой и спал как младенец: Гвардиола - о праздновании чемпионства
Холанд повторил рекорд результативности легендарного форварда Арсенала Холанд повторил рекорд результативности легендарного форварда Арсенала
Брайтон отобрал очки в Манчестер Сити и обеспечил себе место в Лиге Европы Брайтон отобрал очки в Манчестер Сити и обеспечил себе место в Лиге Европы
Хавбек Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта Хавбек Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:29
Хавбек Реала отклонил предложение клуба о продлении контракта
Теннис20:25
Свитолина вышла в финал турнира в Страсбуре
Теннис20:15
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: расписание и результаты матчей
Европа20:03
Болельщики Барселоны проголосовали за нового капитана клуба
Европа20:00
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа19:45
Боруссия Дортмунд презентовала новую домашнюю форму
Европа19:28
Челси и ПСЖ поборются за хавбека Спортинга
Европа19:20
Гвардиола - о требле: Нужно расслабиться, наслаждаться и делать все возможное
Формула 119:08
Гран-при Монако: Вторая практика. Обе Феррари наступают на пятки Ферстаппену
Европа18:56
Винисиус не сыграет против Севильи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK