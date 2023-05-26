Гвардиола - о требле: Нужно расслабиться, наслаждаться и делать все возможное

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о возможном требле клуба.

"Игроки знают, в каком положении мы находимся. Такое бывает раз в жизни – стать чемпионами АПЛ за три тура до конца и сыграть два финала.

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Нужно расслабиться, наслаждаться и делать все возможное. Никто не может быть уверен, что мы снова окажемся в таком положении", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Напомним, 3 июня состоится финал Кубка Англии Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, а через неделю "горожане" сыграют в финале Лиги чемпионов против Интера.