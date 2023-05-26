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Тренер ПСЖ: Месси – это футбол

Наставник парижского клуба в восторге от своего подопечного.
Сегодня, 21:27
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался об игре нападающего клуба Лионеля Месси.

"Лео был безупречен на протяжении всего сезона с точки зрения приверженности тренировкам. Лео – это футбол. И это правда.

Я видел его каждый день на тренировках и в матчах. В этом сезоне у него очень интересная статистика.

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Лео гораздо, гораздо лучше, чем в прошлом сезоне", – сказал Гальтье в интервью L’Équipe.

Напомним, в текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 15 голов и 16 ассистов в 30 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Кристоф Гальтье

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