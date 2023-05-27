ПСЖ может усилиться вингером Реала

Асенсио близок к тому, чтобы пойти по пути Рамоса.

Вингер Реала Марко Асенсио может летом перебраться в ПСЖ. Об этом сообщает издание ESPN.

27-летний испанец отказался от продления контракта с мадридцами, ввиду чего покинет команду в качестве свободного агента.

В данный момент переговоры между Асенсио и парижским клубом находятся на продвинутой стадии. Игроку уже предложили подписной бонус в размере 15 млн евро.

Читай также: Реал намерен подписать одноклубника Роналду на замену Лунину

Отметим, на Асенсио также претендуют Астон Вилла, Ювентус и Милан, однако вингеру интереснее вариант со столицей Франции.

Напомним, испанец выступал за Реал с 2015 года. За это время футболист провел 285 матчей, забив 61 гол и отличившись 32 ассистами.