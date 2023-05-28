Мбаппе требует, чтобы ПСЖ усилил состав и построил команду вокруг него
Француз поставил парижскому гранду условия.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет, чтобы клуб летом сделал пару новых трансферов. Об этом сообщает издание L’Équipe.
Француз ждет от клуба подписания, которые сформируют более сбалансированную и мощную команду вокруг него.
В первую очередь, Мбаппе хочется видеть в команде нового форварда, который будет отвлекать на себя защитников. Килиану необходимо больше пространства на поле.
Клуб рассматривает сразу нескольких кандидатов. Речь идет о Рандале Коло-Муани (Айнтрахт), Викторе Остихене (Наполи) и Маркусе Тюраме (Боруссия Менхенгладбах).
Отметим, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. Футболист не хочет подписывать новое соглашение.
Ранее сообщалось, что вратарь ПСЖ находится в тяжелом состоянии после инцидента с лошадью.