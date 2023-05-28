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Мбаппе требует, чтобы ПСЖ усилил состав и построил команду вокруг него

Француз поставил парижскому гранду условия.
Сегодня, 18:53
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет, чтобы клуб летом сделал пару новых трансферов. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Француз ждет от клуба подписания, которые сформируют более сбалансированную и мощную команду вокруг него.

В первую очередь, Мбаппе хочется видеть в команде нового форварда, который будет отвлекать на себя защитников. Килиану необходимо больше пространства на поле.

Клуб рассматривает сразу нескольких кандидатов. Речь идет о Рандале Коло-Муани (Айнтрахт), Викторе Остихене (Наполи) и Маркусе Тюраме (Боруссия Менхенгладбах).

Отметим, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. Футболист не хочет подписывать новое соглашение.

Ранее сообщалось, что вратарь ПСЖ находится в тяжелом состоянии после инцидента с лошадью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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