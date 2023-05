Форвард Фулхэма установил новый антирекорд АПЛ по пенальти

Манчестер Юнайтед на своем поле добыл волевую победу над Фулхэмом со счетом 2:1 в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги.

Однако сценарий матча мог пойти совершенно иначе.

На 25-й минуте при счете 1:0 в пользу "дачников" судья назначил пенальти в ворота манкунианцев за фол Каземиро. К мячу подошел Александар Митрович, однако с его ударом справился Давид Де Хеа.

Как сообщает Opta, этот пенальти стал для Митровича уже четвертым, который он не смог реализовать в рамках чемпионата Англии в сезоне-2022/23, что стало новым антирекордом турнира.

4 - Aleksandar Mitrovic has failed to score four penalties in the Premier League this season (eight taken), the most by a player in a single campaign in the competition. Jitters. pic.twitter.com/56FEdNTH05