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Форвард Фулхэма установил новый антирекорд АПЛ по пенальти

Александар Митрович отличился тем, что не смог отличиться с "точки" слишком много раз.
Сегодня, 20:51
Александар Митрович / Getty Images
Александар Митрович / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем поле добыл волевую победу над Фулхэмом со счетом 2:1 в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги.

Однако сценарий матча мог пойти совершенно иначе.

На 25-й минуте при счете 1:0 в пользу "дачников" судья назначил пенальти в ворота манкунианцев за фол Каземиро. К мячу подошел Александар Митрович, однако с его ударом справился Давид Де Хеа.

Как сообщает Opta, этот пенальти стал для Митровича уже четвертым, который он не смог реализовать в рамках чемпионата Англии в сезоне-2022/23, что стало новым антирекордом турнира.

Напомним, что в параллельных матчах определились команды, которые отправились в Чемпионшип.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм манчестер юнайтед АПЛ Александар Митрович

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