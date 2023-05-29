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Киммих выразил недовольство ввиду увольнения руководства Баварии сразу после чемпионства

Немец не в восторге от того, что испортили победную атмосферу.
Сегодня, 00:48
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Опорный полузащитник Баварии Йозуа Киммих недоволен клубом из-за того, что клуб уволил сразу после чемпионства генерального и спортивного директоров.

Мюнженцы уволили Оливера Кана и Хасана Салихамиджича через несколько минут после завоевания трофея.

"Независимо от того, как это оценивать, клуб мог подождать еще 2-3 дня с объявлением. Когда ты выигрываешь чемпионат, а потом до тебя доходит такое сообщение, ты оказываешься в омуте эмоций", – сказал Киммих в интервью журналисту Мартину Фолькмару.

Напомним, в решающем туре Бундеслиги мюнхенцы смогли вырвать чемпионство благодаря победе над Кельном (2:1) и осечке Боруссии в игре с Майнцем (1:2).

Ранее сообщалось, что Коман продлил свою невероятную серию побед в чемпионатах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария йозуа киммих

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