Талантливый хавбек Ливерпуля близок к уходу из клуба

Юный полузащитник Ливерпуля Фабио Карвалью, судя по всему, не получит шанса закрепиться в основе клуба.

Как сообщают многочисленные источники, Карвалью близок к полноценному уходу из стана мерсисайцев.

У португальца есть предложение о переходе из клуба за пределами Англии и он неохотно готов на него согласиться.

Фабио, как оказалось, не входит в планы Юргена Клоппа в следующем сезоне, поэтому, руководство легко его отпустят.

Напомним, что футболист перешел в Ливерпуль из Фулхэма летом минувшего года в статусе лучшего молодого игрока Чемпионшипа. Сделка фактически была готова еще в зимнее трансферное окно минувшего сезона, однако, не была оформлена из-за того, что клубы не успели подать необходимые документы.

За "красных" он провел 21 матч во всех турнирах, выходя преимущественно на замену, забив три гола и не отметившись результативными передачами.