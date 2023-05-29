Миколенко может стать партнером экс-звезды Шахтера

Манчестер Юнайтед уже получил несколько предложений по покупке своего хавбека Фреда, утверждает инсайдер Экрем Конур.

Контракт 30-летнего браизльца истекает в 2024 году, потому "дьяволы" уже могут рассмотреть его продажу, чтобы профинансировать другие сделки.

Утверждается, что Фулхэм, Ньюкасл и Эвертон уже контактировали с МЮ по поводу возможного трансфера.

В этом сезоне Фред в составе Манчестер Юнайтед провел 55 матчей во всех турнирах, в которых он забил шесть мячей и сделал шесть ассистов. Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Напомним, что Фред и Миколенко вместе играли в УПЛ в сезоне 2017/18, выступая за Динамо и Шахтер соответственно.

Напомним, что в последнем туре АПЛ Эвертон обыграл Борнмут и сохранил прописку в высшей лиге.