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Экс-тренер Челси может возглавить середняк АПЛ

"Орлы" заинтересованы в Поттере.
Сегодня, 10:24
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Экс-тренер Челси Грэм Поттер может возглавить Кристал Пэлас. Об этом сообщает издание The Independent.

Лондонцы надеются уговорить 48-летнего англичанина заменить Роя Ходжсона, чей контракт истекает 30 июня.

Текущий сезон Кристал Пэлас завершил на 11-й строчке, набрав за 38 туров 45 очков.

Напомним, Поттер был уволен из Челси в начале апреля после неудачной серии клуба в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что английский клуб хочет еще раз попробовать договориться с Поттером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристал Пэлас Грэм Поттер

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