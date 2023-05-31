Экс-тренер Челси может возглавить середняк АПЛ
"Орлы" заинтересованы в Поттере.
Экс-тренер Челси Грэм Поттер может возглавить Кристал Пэлас. Об этом сообщает издание The Independent.
Лондонцы надеются уговорить 48-летнего англичанина заменить Роя Ходжсона, чей контракт истекает 30 июня.
Текущий сезон Кристал Пэлас завершил на 11-й строчке, набрав за 38 туров 45 очков.
Напомним, Поттер был уволен из Челси в начале апреля после неудачной серии клуба в чемпионате Англии.
Ранее сообщалось, что английский клуб хочет еще раз попробовать договориться с Поттером.