Тренер сборной Португалии назвал причину вызова Роналду в стан национальной команды

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, почему решил продолжить вызывать форварда Криштиану Роналду в стан национальной команды.

"Как обычно принимаются такие решения? В тот момент я понял, что на чемпионате мира со сборной ты испытываешь много чувств. Я сам прошел через это с Бельгией. А после турнира возникают серьезные последствия. Возникает много споров, действия каждого игрока пристально изучают.

Я почувствовал, что не могу принимать решения в офисе. Важно, чтобы футбольные решения принимались на поле.

Меня назначили 9 января, так что я получил шесть недель на встречу с каждым из 26 игроков, которые были в заявке на ЧМ-2022. Я съездил в каждой из топ-5 лиг Европы, в Саудовскую Аравию и в Португалию. Было здорово увидеть каждого игрока, как они развивали свои роли в разных раздевалках в разных лигах.

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В такие моменты ты знакомишься с человеком, а не с игроком. Для меня это очень понятный момент. Я встретился со всеми игроками и увидел, что для них значит возможность играть в футбол, на каком этапе карьеры они находятся.

Что касается Криштиану, то он не был готов отойти в сторону. Он был готов и хотел стать частью нового цикла. В тот момент было очень легко включить его в мартовский список, а затем уже принять футбольное решение.

Он забил четыре гола, был настоящим лидером, капитаном и тем, кто дает команде опыт, которого нет ни у одного игрока в мировом футболе. Это человек, который может провести 200 матчей за сборную. Его нужно использовать в раздевалке", – сказал Мартинес в интервью Talk Sport.

Напомним, сборная Португалии приедет 17 и 20 июня матчи против Боснии и Исландии в рамках отбора на Евро-2024.