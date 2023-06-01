Арендованный хабвек Ювентуса объявил об уходе из Челси

Хавбек Челси Денис Закария, права на которого принадлежат Ювентусу, летом вернется в итальянский клуб.

"Это был трудный период, но вы, ребята, всегда прикрывали мою спину. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Давайте сосредоточимся на прекрасных воспоминаниях", – написал Закария в Инстаграме.

Напомним, 26-летний швейцарец перешел в Челси на правах аренды из в сентябре прошлого года. У лондонцев было право выкупа игрока за 28 млн евро.

В текущем сезоне на счету Закарии всего семь матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси практически согласовал свой переход в Манчестер Сити.