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Арендованный хабвек Ювентуса объявил об уходе из Челси

Закария возвращается в Турин.
Вчера, 22:53
Денис Закария / Getty Images
Денис Закария / Getty Images

Хавбек Челси Денис Закария, права на которого принадлежат Ювентусу, летом вернется в итальянский клуб.

"Это был трудный период, но вы, ребята, всегда прикрывали мою спину. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Давайте сосредоточимся на прекрасных воспоминаниях", – написал Закария в Инстаграме.

Напомним, 26-летний швейцарец перешел в Челси на правах аренды из в сентябре прошлого года. У лондонцев было право выкупа игрока за 28 млн евро.

В текущем сезоне на счету Закарии всего семь матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси практически согласовал свой переход в Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ювентус Денис Закария

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