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"Не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь": Мудрик обратился к болельщикам

Игрок Челси поблагодарил поклонников за поддержку.
Сегодня, 09:45
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик поблагодарил болельщиков, которые поддерживают его в непростой период.

Обращение к поклонникам украинский футболист разместил в своем Instagram.

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"Я очень ценю вашу поддержку. И всегда буду ценить людей, которые не отворачиваются в темные времена. Ибо когда придут светлые времена, вы будете первыми, кому я скажу "спасибо".

С божьей помощью все получится. Я даже не переживаю из-за неудач, потому что никогда не сдаюсь. А для тех, кто никогда не сдается, рано или поздно приходят светлые времена. С уважением, Михаил", - написал Мудрик.

Напомним, что Мудрик в январе перешел в Челси из Шахтера. За лондонскую команду украинский вингер провел 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии Goal.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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