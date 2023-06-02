Хави подтвердил, что у Барселоны есть опция выкупа контракта вингера Атлетико

Вингер мадридского Атлетико Янник Феррейра Карраско этим летом может сменить клубную прописку.

В январе во время перехода Мемфиса Депая из Барселоны в стан "матрасников" клубы договорились об особенном пункте в договоре.

Согласно этому пункту каталонцы смогут летом 2023 года приобрести Карраско всего за 20 миллионов евро. И главный тренер Барселоны Хави Эрнандес подтвердил, что они изучают возможность оформить данный переход.

"У нас есть возможность подписать контракт с Янником Феррейра Карраско этим летом. Это было согласовано Матеу (Алемани), так что посмотрим. Все зависит от того, что произойдет на следующей неделе. Да, нам нравится Карраско. Но я не могу сказать больше", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

Хави говорил о решении УЕФА, который вскоре может отстранить Барселону от участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.