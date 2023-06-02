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Хави подтвердил, что у Барселоны есть опция выкупа контракта вингера Атлетико

"Сине-гранатовые" могут усилиться качественным игроком за относительно небольшие деньги.
Сегодня, 19:22
Янник Феррейра Карраско / Getty Images
Янник Феррейра Карраско / Getty Images

Вингер мадридского Атлетико Янник Феррейра Карраско этим летом может сменить клубную прописку.

В январе во время перехода Мемфиса Депая из Барселоны в стан "матрасников" клубы договорились об особенном пункте в договоре. 

Согласно этому пункту каталонцы смогут летом 2023 года приобрести Карраско всего за 20 миллионов евро. И главный тренер Барселоны Хави Эрнандес подтвердил, что они изучают возможность оформить данный переход.

"У нас есть возможность подписать контракт с Янником Феррейра Карраско этим летом. Это было согласовано Матеу (Алемани), так что посмотрим. Все зависит от того, что произойдет на следующей неделе. Да, нам нравится Карраско. Но я не могу сказать больше", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

Хави говорил о решении УЕФА, который вскоре может отстранить Барселону от участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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