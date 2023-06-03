iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пиоли: Милан мог бы финишировать вторым в этом сезоне

Наставник "дьяволов" подвел итоги чемпионата, который подходит к концу.
Сегодня, 15:52
Рафаэль Леау и Стефано Пиоли / Getty Images
Рафаэль Леау и Стефано Пиоли / Getty Images

В воскресенье, 4 июня, Милан проведет последний матч в сезоне-2022/23, сыграв с Вероной в рамках 38-го тура итальянской Серии А.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли прокомментировал будущую игру, а также подвел итоги всего сезона.

"Мы должны попробовать победить, при этом хорошо сыграв", - цитирует тренера Джанлука Ди Марцио.

"Оценка сезона: мы попробовали выиграть что-то. Мы провели достаточный сезон. Я не говорю, что мы должны были стать чемпионами, но мы могли бы занять второе место. В целом, сезон получился хороши, мы хорошо выступили в Лиге чемпионов".

Пиоли также высказался на тему Рафаэля Леау, который все-таки продлил контракт с клубом.

"Сегодня я в шутку сказал ему, что за эти годы он побывал в моем офисе 178 раз. У нас хорошие отношения, такие же, как и с остальными игроками команды. Это сильная команда, которая смогла развернуть сезон, который рисковал стать трудным".

Ранее стало известно, что Милан может перехватить у Барселоны полузащитника Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Стефано Пиоли рафаэль леау

Статьи по теме

Италия вместо Испании: Гюндоган может оказаться в Милане, отказав Барселоне Италия вместо Испании: Гюндоган может оказаться в Милане, отказав Барселоне
Определились обладатели индивидуальных наград в чемпионате Италии Определились обладатели индивидуальных наград в чемпионате Италии
Леау подписал новый контракт с Миланом Леау подписал новый контракт с Миланом
Гран-при Испании: Ферстаппен завоевал поул, сразу за ним Сайнс и Норрис Гран-при Испании: Ферстаппен завоевал поул, сразу за ним Сайнс и Норрис
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Формула 118:30
Гран-при Испании: Ферстаппен завоевал поул, сразу за ним Сайнс и Норрис
Другие страны18:24
Ан-Наср предоставил Роналду право участвовать в трансферах клуба
Европа18:23
В Баварии определились с ценником на Эрнандеса
Европа18:01
Гюндоган - автор самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии
Европа17:50
Месси переходит в Аль-Хиляль? Стало известно, когда представят Лео
Украина17:21
Ребров подтвердил работу в сборной Украины, назвав дату подписания контракта
Европа17:14
Арсенал нацелился на второго бомбардира Эредивизии
Европа16:56
Реал объявил, что Асенсио покинет клуб в конце сезона-2022/23
ММА16:52
Ковингтон: У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Макгрегору
Европа16:26
Эдерсон и Магуайр в запасе: стартовые составы Манчестерского дерби в финале кубка Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK