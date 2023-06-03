Пиоли: Милан мог бы финишировать вторым в этом сезоне

В воскресенье, 4 июня, Милан проведет последний матч в сезоне-2022/23, сыграв с Вероной в рамках 38-го тура итальянской Серии А.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли прокомментировал будущую игру, а также подвел итоги всего сезона.

"Мы должны попробовать победить, при этом хорошо сыграв", - цитирует тренера Джанлука Ди Марцио.

"Оценка сезона: мы попробовали выиграть что-то. Мы провели достаточный сезон. Я не говорю, что мы должны были стать чемпионами, но мы могли бы занять второе место. В целом, сезон получился хороши, мы хорошо выступили в Лиге чемпионов".

Пиоли также высказался на тему Рафаэля Леау, который все-таки продлил контракт с клубом.

"Сегодня я в шутку сказал ему, что за эти годы он побывал в моем офисе 178 раз. У нас хорошие отношения, такие же, как и с остальными игроками команды. Это сильная команда, которая смогла развернуть сезон, который рисковал стать трудным".

Ранее стало известно, что Милан может перехватить у Барселоны полузащитника Манчестер Сити.