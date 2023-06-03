Торино - Интер 0:1: обзор матча и результат игры 03.06.2023

В субботу, 3 июня, в рамках 38-го тура Серии А Торино принимал Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек "нерадзурри" Марцело Брозович. Хорват отличился на 37-й минуте матча.

Таким образом, Торино завершил сезон в топ-10 Серии А. В данный момент клуб занимает девятое место, набрав 53 балла.

В свою очередь Интер застолбил за собой место в топ-3, обновок клуб может опуститься со второй строчки на третью, так как у Лацио остается матч в запасе.

Статистика матча Торино - Интер 38-го тура Серии А

Торино - Интер 0:1

Гол: Брозович, 37

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 14 - 13

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 5 - 7

Ожидаемые голы (xG): 0.78 - 0.83

Торино: Милинкович-Савич, Синго (Сек, 81), Родригес (Карамо, 57), Схюрс, Буонджорно, Войвода (Айна, 57), Илич (Пеллегри, 81), Риччи (Линетти, 69), Миранчук, Влашич, Санабрия.

Интер: Ханданович (Кордац, 65), Думфрис, Дармиан, де Врей, Бастони (Ачерби, 66), Гозенс (Белланова, 74), Брозович, Чалханоглу (Барелла, 55), Гальярдини, Лукаку, Мартинес (Джеко, 55).

Предупреждения: Чалханоглу (50), Синго (58), Гозенс (68), Юрич (75).