Президент ПСЖ прокомментировал уход Месси из клуба

Глава клуба поблагодарил аргентинца за два года в команде.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался об уходе из клубе нападающего Лионеля Месси.

"Я бы хотел поблагодарить Лионеля Месси за два сезона в Париже. Было очень приятно увидеть, как семикратный обладатель Золотого мяча играет в составе ПСЖ и на Парк де Пренс, выигрывает два чемпионства подряд, вдохновляет наших молодых футболистов.

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Его помощь ПСЖ и Лиге 1 нельзя недооценивать. Мы желаем Лео и его семье всего наилучшего", – сказал Аль-Хелайфи в интервью клубному сайту.

Напомним, Месси выступал за парижский клуб с 2021 года, куда он перешел из Барселоны. В этом сезоне Лие во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.