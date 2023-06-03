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Рой Кин призвал Манчестер Юнайтед подписать нового голкипера

Легенда клуба требует усилить вратарскую линию.
Вчера, 22:51
Рой Кин / Getty Images
Рой Кин / Getty Images

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин высказался об игре голкипера клуба Давида Де Хеа.

"Манчестер Юнайтед должен купить нового вратаря и форварда мирового класса. Я устал это повторять.

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Юнайтед нужен вратарь мирового уровня – а он таким не является", – сказал Кин в интервью ITV.

Напомним, в рамках финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед уступил Манчестер Сити (1:2). Де Хеа пропустил два гола после ударов из-за пределов штрафной площади.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рой Кин

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