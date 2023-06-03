Рой Кин призвал Манчестер Юнайтед подписать нового голкипера
Легенда клуба требует усилить вратарскую линию.
Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин высказался об игре голкипера клуба Давида Де Хеа.
"Манчестер Юнайтед должен купить нового вратаря и форварда мирового класса. Я устал это повторять.
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Юнайтед нужен вратарь мирового уровня – а он таким не является", – сказал Кин в интервью ITV.
Напомним, в рамках финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед уступил Манчестер Сити (1:2). Де Хеа пропустил два гола после ударов из-за пределов штрафной площади.