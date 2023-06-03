РБ Лейпциг уверенно обыграл Айнтрахт в финале Кубка Германии

В субботу, 3 июня, в Берлине прошел финальный матч Кубка Германии, где встречались РБ Лейпциг и Айнтрахт.

"Быки" могли отличиться уже в самом начале поединка, однако Вернер пожадничал откатить партнеру, а сам пробить нормально не смог. После этого номинальным хозяевам пришлось сдерживать Коло Муани, хотя и Нкунку имел неплохие возможности открыть счет.

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Во втором тайме Айнтрахт продлжил выглядеть немного лучше Лейпцига, но открыть счет не могла ни одна из команд. Выйти вперед помог рикошет, Нкунку классно разобрался с защитниками, пробил и попал в Туту, от которого мяч спокойно закатился в ворота.

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А потом Кристофер окончательно снял все вопросы с того, кто станет победителям матча, классно выкатив под удар Собослаи. Венгр не промахнулся и удвоил преимущество "быков". Айнтрахт мог отыграть один мяч, но удача была на стороне другой команды. РБ Лейпциг - обладатель Кубка Германии.

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Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт финала Кубка Германии

РБ Лейпциг - Айнтрахт 2:0

Голы: Нкунку, 71, Собослаи, 85

Владение мячом: 59% - 42%

Удары: 12 - 5

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 12 - 13

РБ Лейпциг: Бласвих - Хенрихс, Орбан, Клостерманн, Хальстенберг - Лаймер, Ольмо, Айдара (Шлагер, 78), Собослаи (Кампль, 90) - Вернер (Поульсен, 61), Нкунку.

Айнтрахт Ф: Трапп - Ндика, Тута, Хасебе (Борре, 78) - Бута (Эбимбе, 87) Макс (Ленц, 78), Гетце, Роде (Линдстрем, 70), Соу, Камада - Коло Муани.

Предупреждения: Лаймер, 81, Нкунку, 90+1 - Гетце, 77, Коло Муани, 90+2