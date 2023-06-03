РБ Лейпциг уверенно обыграл Айнтрахт в финале Кубка Германии
В субботу, 3 июня, в Берлине прошел финальный матч Кубка Германии, где встречались РБ Лейпциг и Айнтрахт.
"Быки" могли отличиться уже в самом начале поединка, однако Вернер пожадничал откатить партнеру, а сам пробить нормально не смог. После этого номинальным хозяевам пришлось сдерживать Коло Муани, хотя и Нкунку имел неплохие возможности открыть счет.
Во втором тайме Айнтрахт продлжил выглядеть немного лучше Лейпцига, но открыть счет не могла ни одна из команд. Выйти вперед помог рикошет, Нкунку классно разобрался с защитниками, пробил и попал в Туту, от которого мяч спокойно закатился в ворота.
А потом Кристофер окончательно снял все вопросы с того, кто станет победителям матча, классно выкатив под удар Собослаи. Венгр не промахнулся и удвоил преимущество "быков". Айнтрахт мог отыграть один мяч, но удача была на стороне другой команды. РБ Лейпциг - обладатель Кубка Германии.
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт финала Кубка Германии
РБ Лейпциг - Айнтрахт 2:0
Голы: Нкунку, 71, Собослаи, 85
Владение мячом: 59% - 42%
Удары: 12 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 12 - 13
РБ Лейпциг: Бласвих - Хенрихс, Орбан, Клостерманн, Хальстенберг - Лаймер, Ольмо, Айдара (Шлагер, 78), Собослаи (Кампль, 90) - Вернер (Поульсен, 61), Нкунку.
Айнтрахт Ф: Трапп - Ндика, Тута, Хасебе (Борре, 78) - Бута (Эбимбе, 87) Макс (Ленц, 78), Гетце, Роде (Линдстрем, 70), Соу, Камада - Коло Муани.
Предупреждения: Лаймер, 81, Нкунку, 90+1 - Гетце, 77, Коло Муани, 90+2