Лацио впервые в XXI веке попал в топ-2 Серии А

Лацио занял вторую строчку по итогам чемпионата Италии, это лучший результат римлян в XXI веке.

Последний раз римский клуб поднимался выше третьей строчки в чемпионском сезоне 1999/00. А затем в течение 23 лет Лацио не мог подняться выше.

В последнем туре Серии А Лацио обыграл Эмполи и занял второе место в чемпионате, набрав 74 очка. Интер отстал от команды Маурицио Сарри всего на два пункта.

Милан, у которого еще есть игра с Вероной в запасе, набрал на данный момент 67 очков и закончит сезон на 4-й строчке.

Ранее, напомним, РБ Лейпциг обыграл Айнтрахт и стал обладателем Кубка Германии.