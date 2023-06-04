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Лацио впервые в XXI веке попал в топ-2 Серии А

Команда Сарри добилась исторических результатов.
Сегодня, 01:01
Лацио / Getty Images
Лацио / Getty Images

Лацио занял вторую строчку по итогам чемпионата Италии, это лучший результат римлян в XXI веке.

Последний раз римский клуб поднимался выше третьей строчки в чемпионском сезоне 1999/00.  А затем в течение 23 лет Лацио не мог подняться выше.

В последнем туре Серии А Лацио обыграл Эмполи и занял второе место в чемпионате, набрав 74 очка. Интер отстал от команды Маурицио Сарри всего на два пункта.

Милан, у которого еще есть игра с Вероной в запасе, набрал на данный момент 67 очков и закончит сезон на 4-й строчке.

Ранее, напомним, РБ Лейпциг обыграл Айнтрахт и стал обладателем Кубка Германии.

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