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Футбол

Игрок Реала вместе с сыном посетили премьеру нового "Человека-паука"

Кроос даже повторил с сыном легендарный мем.
Сегодня, 11:52
Тони Кроос / Instagram
Тони Кроос / Instagram

Полузащитник Реала Тони Кроос посетил премьеру мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных", взяв с собой сына.

Футболист получил специальное приглашение от немецкого представителя компании Marvel, став первым, кто увидел картину в кино.

Более того, Тони вместе с сыном повторили сцену из самого мультфильма, которая является отсылкой к легендарному мему, где несколько "пауков" указывают друг на друга пальцами.

Напомним, официальная премьера мультфильма состоялась в пятницу, 2 июня. Бюджет картины составил 100 млн долларов.

Ранее сообщалось, что футболист Баварии озвучил одного из героев мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человек-паук Тони Кроос Реал Мадрид

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