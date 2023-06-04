Игрок Реала вместе с сыном посетили премьеру нового "Человека-паука"

Кроос даже повторил с сыном легендарный мем.

Полузащитник Реала Тони Кроос посетил премьеру мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных", взяв с собой сына.

Футболист получил специальное приглашение от немецкого представителя компании Marvel, став первым, кто увидел картину в кино.

Более того, Тони вместе с сыном повторили сцену из самого мультфильма, которая является отсылкой к легендарному мему, где несколько "пауков" указывают друг на друга пальцами.

Напомним, официальная премьера мультфильма состоялась в пятницу, 2 июня. Бюджет картины составил 100 млн долларов.

Ранее сообщалось, что футболист Баварии озвучил одного из героев мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных".