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Гвардиола выразил надежду, что Гюндоган останется в Манчестер Сити

Испанец хочет сохранить опытного игрока.
Сегодня, 12:17
Гвардиола и Гюндоган / Getty Images
Гвардиола и Гюндоган / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола надеется, что хавбек Илкай Гюндоган продолжит выступать за клуб.

"Он понимает, о чем я думаю. Может быть, кто-то из вас это знает, но мы соседи, живем рядом, так что Илкай – мой близкий друг на протяжении многих лет.

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Он играет великолепно. Надеюсь, мы сможем удачно завершить сезон. Директор Чики Бегиристайн работает над его контрактом. Гюндоган провел исключительный сезон", – сказал Гвардиола в интервью ESPN.

Напомним, действующий контракт с немецким футболистом рассчитан до 30 июня. Игрок склоняется к уходу из клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Илкай Гюндоган Пеп Гвардиола

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