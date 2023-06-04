Гвардиола выразил надежду, что Гюндоган останется в Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола надеется, что хавбек Илкай Гюндоган продолжит выступать за клуб.

"Он понимает, о чем я думаю. Может быть, кто-то из вас это знает, но мы соседи, живем рядом, так что Илкай – мой близкий друг на протяжении многих лет.

Читай также: Италия вместо Испании: Гюндоган может оказаться в Милане, отказав Барселоне

Он играет великолепно. Надеюсь, мы сможем удачно завершить сезон. Директор Чики Бегиристайн работает над его контрактом. Гюндоган провел исключительный сезон", – сказал Гвардиола в интервью ESPN.

Напомним, действующий контракт с немецким футболистом рассчитан до 30 июня. Игрок склоняется к уходу из клуба.