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Лидс определился с главным кандидатом на пост главного тренера

Стивен Джеррард получит еще один шанс.
Сегодня, 14:07
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images

Лидс рассматривает Стивена Джеррарда, как главного кандидата на пост главного тренера.

Напомним, что по результатам последнего тура АПЛ "павлины" покинули АПЛ, также расстались с Сэмом Эллардайсом.

Английский специалист заявил, что он не готов руководить клубом в Чемпионшипе, а потому попрощался с Лидсом.

Исполнительный директор "павлинов" Ангус Киннер считает Стивена Джеррарда идеальным кандидатом для клуба. Кроме того сам экс-хавбек Ливерпуля заинтересован в работе.

Напомним, что Джеррард добился значительных успехов с шотландским Рейнджерс, однако полностью провалился в Астон Вилле.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стивен Джеррард Лидс

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