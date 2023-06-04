Лидс определился с главным кандидатом на пост главного тренера
Стивен Джеррард получит еще один шанс.
Лидс рассматривает Стивена Джеррарда, как главного кандидата на пост главного тренера.
Напомним, что по результатам последнего тура АПЛ "павлины" покинули АПЛ, также расстались с Сэмом Эллардайсом.
Английский специалист заявил, что он не готов руководить клубом в Чемпионшипе, а потому попрощался с Лидсом.
Исполнительный директор "павлинов" Ангус Киннер считает Стивена Джеррарда идеальным кандидатом для клуба. Кроме того сам экс-хавбек Ливерпуля заинтересован в работе.
Напомним, что Джеррард добился значительных успехов с шотландским Рейнджерс, однако полностью провалился в Астон Вилле.