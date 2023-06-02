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Лидс второй раз за месяц расстался с главным тренером

Биг Сэм не решился работать с клубом в Чемпионшипе.
Сегодня, 11:38
Сэм Эллардайс / Getty Images
Сэм Эллардайс / Getty Images

Лидс и Сэм Эллардайс объявили, что английский специалист покинет клуб по завершении сезона 2022/23.

Напомним, что Биг Сэм пришел к "павлинам" всего месяц назад, сменив на посту главного тренеру Хави Грасию. Руководство рассчитывало, что опытный тренер поможет команде сохранить прописку в АПЛ.

У руля Лидса Эллардайс провел четыре матча, проиграв три из них, а лучшим результатом стала ничья против Ньюкасла. По итогам сезона "павлины" вылетели в Чемпионшип, а главный тренер решил, что такой вызов ему не по плечу.

"На данном этапе моей карьеры я не уверен, что могу принять этот вызов, который потенциально является долгосрочным проектом, но я желаю клубу всяческих успехов в будущем и надеюсь, что клуб вернется в Премьер-лигу, где ему самое место", - приводит слова Эллардайса официальный сайт клуба.

Также Лидс сообщил, что поделится новостями о новом главном тренере уже в ближайшие недели.

Напомним, что ранее работы лишился и тренер Интер Майами Фил Невилл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лидс Юнайтед Сэм Эллардайс

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