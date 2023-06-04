Эллардайс побил антирекорд АПЛ по продолжительности работы в клубе

Незадолго до финиша сезона-2022/23 Лидс назначил Сэма Эллардайса главным тренером команды в надежде, что опытный специалист поможет клубу сохранить место в АПЛ.

Однако Биг Сэм с задачей не справился: "павлины" проиграли три матча, еще раз сыграли вничью и вылетели в Чемпионшип. После этого стороны объявили о прекращении сотрудничества.

Как сообщает Sky Sports, Эллардайс стал новым обладателем антирекорда по количеству проведенных дней во главе команды. 68-летний англичанин продержался в клубе ровно 30 дней.

Предыдущий рекорд держался 17 лет - в 2006 году Лес Рид был уволен из Чарльтона спустя всего 40 суток. Примечательно, что на третьем месте расположился Хави Грасия, который в этом сезоне был уволен также из Лидса через 71 день после своего назначения.

Ранее стало известно, что команду Виталия Миколенко может пополнить форвард из Серии А, который выступал в составе Челси.