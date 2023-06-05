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Асенсио вылетел в Париж для прохождения медосмотра в ПСЖ

Испанец станет футболистом французского гранда.
Сегодня, 15:19
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Экс-вингер Реала Марко Асенсио находится в шаге от перехода в ПСЖ. Об этом сообщает издание As.

В понедельник испанец отправился в Париж для прохождения медицинского обследования. Хавбек присоединится к ПСЖ на правах свободного агента после истечения его контракта с Реалом 30 июня.

Напомним, испанец подпишет контракт с парижанами до лета 2027 года.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего футболиста 9 голов и 6 ассистов в 31 матче Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Асенсио согласовал личный контракт с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Асенсио

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