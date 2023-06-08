Хавбек Манчестер Сити попал в сферу интересов ПСЖ
Гюндоган может перебраться в Париж.
Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Get French Football News.
Срок контракта игрока с клубом истекает в конце июня. 32-летний немец является одной из целей парижского гранда для укрепления полузащиты.
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ПСЖ заинтересован в приобретении хавбека, который может забивать голы и обеспечивать более плавный переход из обороны в атаку.
В подписании Гюндогана также заинтересованы Барселона и Арсенал. Испанский клуб является приоритетным вариантом для игрока.
В текущем сезоне на счету 32-летнего немца восемь голов и четыре ассиста в 30 матчах АПЛ.