Хавбек Манчестер Сити попал в сферу интересов ПСЖ

Гюндоган может перебраться в Париж.

Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Get French Football News.

Срок контракта игрока с клубом истекает в конце июня. 32-летний немец является одной из целей парижского гранда для укрепления полузащиты.

Читай также: Гюндоган остался без медали Кубка Англии на церемонии награждения

ПСЖ заинтересован в приобретении хавбека, который может забивать голы и обеспечивать более плавный переход из обороны в атаку.

В подписании Гюндогана также заинтересованы Барселона и Арсенал. Испанский клуб является приоритетным вариантом для игрока.

В текущем сезоне на счету 32-летнего немца восемь голов и четыре ассиста в 30 матчах АПЛ.