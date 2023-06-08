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Хавбек Манчестер Сити попал в сферу интересов ПСЖ

Гюндоган может перебраться в Париж.
Сегодня, 21:25
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Get French Football News.

Срок контракта игрока с клубом истекает в конце июня. 32-летний немец является одной из целей парижского гранда для укрепления полузащиты.

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ПСЖ заинтересован в приобретении хавбека, который может забивать голы и обеспечивать более плавный переход из обороны в атаку.

В подписании Гюндогана также заинтересованы Барселона и Арсенал. Испанский клуб является приоритетным вариантом для игрока.

В текущем сезоне на счету 32-летнего немца восемь голов и четыре ассиста в 30 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити ПСЖ Илкай Гюндоган

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