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Один из лидеров Ювентуса намерен покинуть клуб

Федерико Кьеза может уйти из "старой синьоры".
Сегодня, 20:10
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Вингер Ювентуса Федерико Кьеза может сменить клубную прописку.

Как сообщают итальянские СМИ, итальянец хочет покинуть клуб и "старая синьора" готова пойти ему на встречу. 

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Оценки разных источников, касаемо суммы, которую туринцы хотят получить за Кьезу разнятся. Corriere dello Sport заявляет, что будет достаточно лишь 30-35 млн евро, а их коллеги из La Gazzetta Dello Sport называют сумму в 45-50 млн.

Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы мюнхенская Бавария, Ньюкасл и Ливерпуль.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Федерико провел 21 матч, забив 2 мяча и отдав пять ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Федерико Кьеза

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