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Прошлогоднее письмо: Мбаппе заранее готовился к уходу из ПСЖ

Француз хочет сменить команду.
Сегодня, 14:28
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готовился к уходу из клуба еще прошлым летом. Об этом сообщает журналист The Times Мартин Циглер.

Француз отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта.

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Как оказалось позднее, письмо было датировано июлем прошлого года.

В число клубов, которые заинтересованы в подписании форварда парижского клуба, входят Челси, Манчестер Юнайтед и Реал.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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